Zwei Drohungen mit Messer in Wien-Leopoldstadt

Am späten Dienstagnachmittagsstunden mussten Wiener Polizeibeamte in Wien-Leopoldstadt kürzester Zeit zweimal wegen gefährlicher Drohungen intervenieren. In beiden Fällen kam es zu Festnahmen.

Um 18:15 Uhr entdeckte ein Kranlenker des Hafens Freudenau einen Mann auf den Bahngleisen. Als ihn ein Mitarbeiter des Hafens zur Rede stellen wollte, sei er mit einem Butterfly-Messer bedroht worden. Die alarmierten Beamten nahmen den Mann, einen 40-jährigen Italiener, nach kurzer Fahndung im Bereich Freudenauer Hafen Schleuse fest. Das Messer wurde sichergestellt. In der Einvernahme gab der 40-Jährige zu, mit dem ausgeklappten Messer die Bahngleise entlang gegangen zu sein, bedroht will er jedoch niemanden haben.

Streit in der Prater Hauptallee

Um 18:30 Uhr musste die Polizei erneut ausrücken, da ein Zeuge in der Prater Hauptallee einen Streit zwischen mehreren Beteiligten beobachtete. Rasch konnten die Personen angehalten werden. Die beiden mutmaßlichen Opfer gaben an, von drei Kontrahenten mit einem Springmesser und einem Schlagring bedroht worden zu sein. Bei den Männern konnten beiden Waffen sichergestellt werden. Den Beamten gegenüber gaben sie an, die Waffen lediglich zu ihrer Verteidigung gezückt zu haben. Alle drei wurden vorläufig festgenommen.