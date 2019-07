Zwei Drittel der Österreicher wollen in Pension arbeiten

Der Arbeitswillen ist unter den Österreichern auch noch in der Pension hoch. Bei einer Umfrage geben zwei Drittel der Befragten an, auch noch im Alter arbeiten zu wollen.

Zwei Drittel der Österreicher wollen auch in der Pension ehrenamtlich oder bezahlt arbeiten. Das geht aus einer Umfrage hervor, die die Plattform "seniors4success" in Auftrag gegeben hat. 16 Prozent wissen es noch nicht und nur 18 Prozent geben an, nicht arbeiten zu wollen.