Josef, 69: Ältester Fahrradkurier radelt durch Wien

Josef ist 69 und als Fahrradkurier in Wien unterwegs. Er ist damit der älteste Fahrradkurier in Wien und verdient sich damit etwas zu seiner Pension dazu.

Josef wurde 1950 geboren und ist heute 69 Jahre alt. Seit einiger Zeit ist er in Pension, zuvor war er selbstständig. Seine Kinder sind erwachsen, er ist alleinstehend und fährt gerne Fahrrad. Um nicht nur zu essen, zu trinken und fernzusehen, verdient er sich nun mit seinem Hobby etwas zu seiner Pension dazu. An sechs Tagen in der Woche ist er nun mit dem Rad als Essenslieferant durch Wien unterwegs.