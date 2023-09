Zwei Autos in Wien kollidiert: Fußgänger erfasst

In der Wagramer Straße in Wien-Donaustadt kollidierten ein 21-Jähriger und ein 20-Jähriger mit ihren Autos. Dabei verlor der 21-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und erfasste zwei Fußgängerinnen.

Fünf Verletzte hat es am späten Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Wien-Donaustadt gegeben. Laut Polizeisprecherin Barbara Gass waren zwei Wagen, die - gelenkt von einem 21- und einem 20-Jährigen - in der Wagramer Straße stadteinwärts unterwegs waren, bei der Kreuzung mit der Donaustadtstraße miteinander seitlich kollidiert. Dabei verlor der ältere Lenker die Kontrolle über sein Auto und geriet in die Richtung der dort befindlichen Straßenbahnhaltestelle.