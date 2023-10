Zwei 13-Jährige überfielen in Wien Teenies

Die Polizei ermittelt aktuell gegen zwei 13-Jährige (Stbg.: Österreich und Rumänien), da diese in Verdacht stehen zwei Teenager im Türkenschanzpark in Wien-Währing überfallen zu haben.

Zwei zwölf Jahre alte Mädchen und ein 14-Jähriger sind im Türkenschanzpark in Wien-Währing Ende vergangener Woche Opfer eines Raubversuchs geworden. Als Täter im Verdacht stehen zwei 13-Jährige, berichtete die Polizei am Montag. Sie sollen die drei anderen Kinder getreten und in einem Fall an den Haaren gezogen haben. "Sowohl die beiden Zwölfjährigen als auch der 14-Jährige blieben weitgehend unverletzt", sagte Polizeisprecher Markus Dittrich.