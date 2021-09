Zverev nicht einziger Topstar bei Wiener Erste Bank Open

Die Erste Bank Tennis Open in Wien finden dieses Jahr mit mehreren jungen Topstars - allerdings ohne den Österreicher Dominic Thiem und die Nummer 1 der Weltrangliste, Novak Djokovic, statt.

Angeführt vom Weltranglisten-Dritten Stefanos Tsitsipas, Olympiasieger Alexander Zverev, Matteo Berrettini und Casper Ruud tritt in der Stadthalle ein Feld an, in dem von den ersten sieben Spielern keiner älter ist als 25.