Bis 2080 wird Österreich voraussichtlich durch Zuwanderung weiter wachsen. Wien ist und bleibt der größte Zuwanderungsmagnet. Gleichzeitig wird Österreich einen deutlichen demografischen Wandel erleben.

2080 mehr als 10,2 Millionen Menschen in Österreich

Die Bevölkerungszahl in Österreich ist seit 195 von 6,9 Millionen auf 9,1 Millionen im Jahr 2022 angestiegen. Laut Prognose wird die Bevölkerungszahl bis 2080 voraussichtlich auf 10,2 Millionen ansteigen. Dieser Zuwachs ist vollständig auf Zuwanderung zurückzuführen, da es sonst zu einer Reduzierung auf 6,8 Millionen kommen würde. Thomas betonte dies während einer Pressekonferenz in Wien. Ab dem Jahr 2030 wird die Geburtenrate kontinuierlich negativ sein. In der Vergangenheit wurden Zuwanderungen von wirtschaftlichen Krisen und Kriegen bestimmt, wie dem Fall des Eisernen Vorhangs, dem Zerfall Jugoslawiens und der Flüchtlingswelle von 2015, die ihren Höhepunkt mit dem Krieg in der Ukraine erreichte. Übrigens sind ein Drittel der Geflüchteten, die nach dem russischen Überfall nach Österreich kamen, Männer. Im ersten Halbjahr dieses Jahres führten Syrer mit fast 5.000 Menschen die Zuwanderungsstatistik an, gefolgt von Deutschen mit 3.500 und Rumänen mit 3.200.