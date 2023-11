Wien wächst in kommenden Jahrzehnten weiter

Die Bevölkerung Wiens nimmt kontinuierlich zu, wird aber in den kommenden Jahren vergleichsweise moderat wachsen.

Laut aktuellen Prognosen werden die Werte der vergangenen Jahrzehnte nicht mehr erreicht. Seit den 199er-Jahren hat die Hauptstadt Österreichs 500.000 neue Einwohner gewonnen. In den nächsten 30 Jahren, bis 2053, wird das Wachstum jedoch abflachen. In diesem Zeitraum wird erwartet, dass Wien um etwa 300.000 Personen wächst.

Wien knackt 2030 Rekordwert bei Einwohnern

Wien hat vor kurzem die Marke von zwei Millionen Einwohnern überschritten. Laut aktuellen Berechnungen wird die Bevölkerungszahl im Jahr 2053 deutlich darüber liegen, bei geschätzten 2.292.000 Einwohnern. Bereits im Jahr 2030 soll der bisherige Rekordwert erreicht werden. Dieser stammt aus dem Jahr 191, als es 2.083.630 Einwohner in Wien gab. Diese Informationen wurden vom Leiter der Wiener Landesstatistik (MA 23), Ramon Bauer, der APA mitgeteilt.

Zahl der Einwohner in Wien 2023 bis 2053, Zusammensetzung nach Altersgruppen 2023 und 2053 ©APA

Laut den Prognosen der MA 23 werden in den kommenden Jahren weiterhin Zuwanderungsgewinne von im Ausland geborenen Personen erwartet, jedoch in geringerem Ausmaß als zuvor. Der Anteil der in Wien geborenen Personen mit ausländischer Herkunft wird bis zum Jahr 2053 voraussichtlich von 39,3 Prozent im Jahr 2023 auf 44,2 Prozent steigen. Diese Entwicklung ist bereits seit 2004 zu beobachten und wird auch durch eine positive Geburtenbilanz zum Wachstum beitragen.

Wiener Bevölkerung wird etwas älter

Aufgrund der vergleichsweise jungen Bevölkerungsstruktur in Wien besteht die Möglichkeit, dass der Höchststand der Geburtenzahlen aus den 1950er-Jahren bis Anfang der 2050er-Jahre sogar übertroffen wird. Gemäß der Prognose wird auch die Lebenserwartung weiterhin steigen. In etwa 30 Jahren wird erwartet, dass sie bei Frauen auf 85,2 Jahre und bei Männern auf 81,7 Jahre ansteigen wird. Dies würde einem Zuwachs von drei beziehungsweise vier Jahren im Vergleich zu 2022 entsprechen. Laut Angaben der Landesstatistik wird die Bevölkerung Wiens demografisch wieder etwas älter. Dies ist einer der Gründe dafür, dass der Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter voraussichtlich sinken wird.

self all Open preferences.

Bevölkerungswachstum in Wien sorgt für Plus in Außenbezirken

Besonders in den Außenbezirken wird Wien wachsen, wo Platz vorhanden ist. Laut Prognose werden sie teilweise erheblich an Einwohnern gewinnen. Die Donaustadt wird dabei als führend angesehen. Bis zum Jahr 2043, also innerhalb der nächsten 20 Jahre, wird dort eine Zunahme von 46 Prozent erwartet. Allerdings wird es auch statistische Verlierer geben: Die Bevölkerung in der Innenstadt und in der Josefstadt wird schrumpfen.