Zutrittstests: Nur behördliche Tests anerkannt

Mit der Lockerung des Lockdowns mit 8. Februar werden für die Inanspruchnahme körpernaher Dienstleistungen negative Corona-Tests zur Pflicht. Wie das Gesundheitsministerium am Samstag erläuterte, müssen es behördliche Tests sein, Schultests zählen nicht.

Negativer Corona-Test bei körpernahen Dienstleitungen - nicht bei Gesundheitsdienstleistungen

Zutrittstests braucht man grundsätzlich bei allen körpernahen Dienstleistungen - also insbesondere beim Friseur, der Kosmetikerin, in Piercingstudios, beim Tätowierer, beim Masseur, bei der Maniküre, Pediküre und im Nagelstudio. Für Gesundheitsdienstleistungen, also etwa Physiotherapie, Ergotherapie und auch Heilmassagen, sind keine Zutrittstests vorgeschrieben - unter anderem, weil man hier auch mit Akutfällen rechnen muss, bei denen dann der vorherige Weg in die Teststraße nicht zumutbar erscheint. Nicht vergessen sollte man aber die FFP2-Maske, denn die braucht man überall.