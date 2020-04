Zurück im Büro: Regelmäßige Desinfektion entscheidend

Auch am Arbeitsplatz ist es wichtig, Maßnahmen zu setzen, um eine Ansteckung mit dem Coronavirus zu vermeiden. Unter anderem ist dabei regelmäßige Desinfektion entscheidend.

Maßnahmen gegen die Ansteckung mit dem Coronavirus sind allgegenwärtig, und auch am Arbeitsplatz wichtig. Neben einem Abstand von zwei Metern von Arbeitskollegen ist die Desinfektion des Arbeitsbereichs bedeutend. Nach Informationen der u.a. auf Betriebshygiene spezialisierten Schülke & Mayr GmbH mit einer Niederlassung auch in Wien, sei zu allererst zu überlegen, was desinfiziert werden muss.