Zündler ausgeforscht: 25-Jähriger legte Brand bei Polizeiauto in Wien-Döbling

Mittels DNA-Spur konnte die Wiener Polizei nun einen 25-Jährigen ausforschen, der Anfang Jänner einen brennenden Gegenstand in den Radkasten eines Polizeiautos in der Billrothstraße gelegt haben soll.

Wie am 3. Jänner berichtet, verständigte eine aufmerksame Zeugin die Polizeiinspektion Billrothstraße, da sie Flammen bei einem abgestellten Polizeifahrzeug wahrnahm. Brandermittler stellten fest, dass ein brennender Gegenstand in den Radkasten gelegt worden war.

DNA-Spur führte Polizei zu Tatverdächtigem

Weitere Brandstiftung bei Wiener Tankstelle

Die Ermittler gehen davon aus, dass der 25-Jährige auch für einen Brand am 7. Jänner an einer Tankstelle in Wien-Döbling verantwortlich ist. Dort wurden damals Kleidungsstücke an einer Zapfsäule angezündet und diese dadurch beschädigt.