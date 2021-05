Zum Weltnichtrauchertag: Ärzte fordern mehr stationäre Rauchentwöhnung

Laut Experten deutlich Erfolg versprechender als ein selbst organisierter Rauchstopp: Lungenfachärzte empfehlen den Ausbau des stationären Angebots zur Rauchentwöhnung.

Gemeinsam und in einem speziellen Setting abseits des Alltags gelinge der Schritt in eine qualmlose Zukunft einfach leichter, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung der Gesellschaft für Pneumologie (ÖGP). Alle pulmologischen Rehazentren bieten Programme zur Tabakentwöhnung an. Neben ambulanten Optionen gibt es in einigen Gesundheitseinrichtungen auch stationäre Rauchentwöhnung, wurde betont.