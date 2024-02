Zum Start der Semesterferien: Wie man Ski sicher transportiert

Die Semesterferien beginnen in Wien, Niederösterreich und Vorarlberg, während die anderen Bundesländer in den darauffolgenden Wochen folgen. Viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die Wintersport lieben, freuen sich darauf, auf die Piste zu gehen. Der ARBÖ gibt Ratschläge für den sicheren und richtigen Transport von Skiern und Snowboards im Auto.

Die sicherste Methode, um Wintersportausrüstung zu transportieren, ist auf dem Autodach. Deshalb ist es ratsam, in ein geeignetes Transportsystem wie eine Dachbox oder Skiträger zu investieren. Der ARBÖ empfiehlt, vor dem Kauf eine Beratung in Anspruch zu nehmen.

Dachboxen und Skiträger für den richtigen Skitransport

Dachboxen ermöglichen einen großzügigen Stauraum, sodass auch andere Gepäckstücke darin untergebracht werden können und somit mehr Platz im Fahrzeug für Mitfahrer bleibt. Es ist jedoch wichtig, die maximale Zuladung gemäß den Angaben des Herstellers zu beachten. Die Skier oder Snowboards sind während der Fahrt sicher und zuverlässig geschützt. Dachboxen erfordern in der Regel eine beträchtliche Investition.

Skitransport im Innenraum nicht ratsam

Durch den Einsatz beider Transportmöglichkeiten steigt der Luftwiderstand, was zu einem gesteigerten Kraftstoffverbrauch führt. Die Durchladung des Fahrzeugs verändert den Schwerpunkt, daher ist es wichtig, das Fahrverhalten und die Geschwindigkeit entsprechend anzupassen. Zudem sollte vor der Abfahrt der Luftdruck in den Reifen an das höhere Gewicht des Fahrzeugs angepasst werden.