Start für Semesterferien in Wien, Niederösterreich und Vorarlberg

Am Freitag beginnen die diesjährigen Semesterferien für etwa 530.000 Schülerinnen und Schüler in Wien, Niederösterreich und Vorarlberg mit der Vergabe der Schulnachrichten.

In dieser ersten Runde der Semesterferien haben die Schülerinnen und Schüler eine Woche lang frei und werden dann von den Kindern und Jugendlichen in Tirol, Salzburg, Kärnten und dem Burgenland abgelöst. Nach einer weiteren Woche beginnt die dritte und letzte Runde, in der die Schülerinnen und Schüler in der Steiermark und Oberösterreich eine einwöchige Pause genießen können.

Semesterferien in diesem Jahr mit Sonderregelung für Vorarlberg

Hinter der Idee der Staffelung der Semesterferien steht die Vermeidung einer Überlastung der Fremdenverkehrsgebiete bzw. der Straßen. In allen drei Wochen sollen also in etwa gleich viele Kinder und Jugendliche frei haben. In diesem Jahr tritt eine Besonderheit in Kraft: Gemäß dem Schulzeitgesetz sind die Semesterferien in Vorarlberg (zusammen mit Kärnten, Tirol, Burgenland und Salzburg) eigentlich für die zweite Februarwoche vorgesehen. Vor mehr als 20 Jahren haben jedoch Vertreter der Fremdenverkehrswirtschaft, Eltern und Lehrer sowie das Land beschlossen, dass in den Jahren, in denen die Semesterferien mit der Faschingswoche zusammenfallen, eine Verschiebung bei dem Bildungsministerium beantragt wird. Dadurch soll der Höhepunkt der Wintersaison im Tourismus etwas gleichmäßiger verteilt werden. Das Ministerium genehmigt diesen Antrag regelmäßig, und in den meisten Fällen werden die Ferien dann (wie auch in diesem Jahr) in die erste Februarwoche verschoben.