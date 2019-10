Zum Kinostart von "Das perfekte Geheimnis": Tupperware-Set zu gewinnen

Mit "Das perfekte Geheimnis" startet am 31. Oktober eine hochkarätig besetzte Komödie in den heimischen Kinos. Zum Kinostart verlosen wir ein Tupperware-Set.

Am 31. Oktober startet die Neuverfilmung der französischen Komödie "Das perfekte Geheimnis" mit einem hochkarätigen Cast wie unter anderem Elyas M'Barek, Floran David Fitz, Jella Haase, Jessica Schwarz uvm. österreichweit in den Kinos.

Kurzinhalt zum Film: Drei Frauen. Vier Männer. Sieben Telefone. Und die Frage: wie gut kennen wir unsere Liebsten wirklich? Bei einem Abendessen wird über Ehrlichkeit diskutiert. Spontan entschließen sich die Freunde zu einem Spiel: Alle legen ihre Smartphones auf den Tisch und alles, was ankommt, wird geteilt, Nachrichten werden vorgelesen, Telefonate mitgehört. Was als harmloser Spaß beginnt, artet bald zu einem großen Durcheinander aus – voller Überraschungen, Wendungen und Offenbarungen. Denn in dem scheinbar perfekten Freundeskreis gibt es mehr delikate Geheimnisse, als man am Anfang des Abends annehmen konnte.