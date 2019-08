Zum dritten Mal in Folge: Wiener Hauptbahnhof gewinnt VCÖ-Bahntest

Der Wiener Hauptbahnhof konnte erneut beim VCÖ-Bahntest überzeugen und landete vor dem Salzburger Hauptbahnhof und dem Klagenfurte Hauptbahnhof auf dem ersten Platz.

Der Wiener Hauptbahnhof ist zum dritten Mal in Folge beim VCÖ-Bahntest in der Kategorie der großen Bahnhöfe von den Fahrgästen am besten bewertet worden. Silber geht an den Salzburger Hauptbahnhof, Bronze an den Klagenfurter Hauptbahnhof. Der Wiener Hauptbahnhof punktete vor allem bei der Erreichbarkeit mit den Öffis und der Barrierefreiheit.