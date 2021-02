Zulieferer warten weiter auf Corona-Hilfen: "Hängen in der Luft"

Jene Firmen, die vor allem der Gastronomie und Hotellerie zuliefern, warten seit Monaten auf Coronahilfen. Vorerst ist weiter offen, wann sie ihre Lockdown-Hilfen bekommen, vorher müssen jene für die direkt vom Lockdown betroffenen abgeschlossen sein.

Auf der BMF-Homepage heißt es, die Hilfe, die zuerst für Ende Dezember und zuletzt für Ende Jänner angekündigt gewesen war, sei in "finaler Abstimmung".

"Wir hängen weiter komplett in der Luft"

Das beruhigt betroffene Unternehmer wenig: "Wir hängen weiter komplett in der Luft, es sollte doch Ende Jänner eine Lösung präsentiert werden", beklagte ein betroffener Unternehmer am Mittwochvormittag gegenüber der APA. Viele betroffene Unternehmer fühlten sich "durch nicht umgesetzte Ankündigungen, die auch nicht klargestellt werden, 'papierlt'".

Erst am Dienstag hatten sich Vertreter von Fachgruppen in der Wirtschaftskammer, die vom Lockdown indirekt betroffen sind, neuerlich zu Wort gemeldet und eine Lösung als "überfällig" bezeichnet.

Auch Zulieferer vom Lockdown betroffen

Blümel kündigte "Zulieferer-Hilfe" bereits mehrmals an

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) und Vertreter seines Hauses hatten die heiß ersehnte Coronahilfe - die sogenannte "Zulieferer-Hilfe" - mehrmals angekündigt und zuletzt auch mehrmals versichert, man arbeite mit Hochdruck an einer Lösung. Am Mittwoch blieben entsprechende APA-Anfragen, wann es denn nun so weit sei, vorerst aber unbeantwortet.