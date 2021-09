Zulassungen: E- und Hybrid-Autos überholen Verbrenner

Die E-Mobilität ist erneut auf dem Vormarsch. Der Rekordmonat August verzeichnet erstmals einen Anteil von 18,1 Prozent an reinen E-Autos. Damit wurden im letzten Monat 3.200 E-Autos neu zugelassen.

Reine Elektroautos haben sich verdreifacht

Auch in den ersten acht Monaten des Jahres zusammen wurden um gut ein Viertel weniger Pkw zugelassen als im Vorkrisenzeitraum 2019. Die 172.017 neuen Pkw bedeuteten zwar einen Zuwachs um 8,5 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres, aber einen Rückgang um 27,5 Prozent gegenüber 2019. Diesel wurden um die Hälfte weniger als im Vorjahr zugelassen und um mehr als ein Viertel weniger als im gleichen Zeitraum vor der Krise. Der Rückgang bei Benzinern betrug im Vergleich zum Vorjahr nur 6,3 Prozent, im Vergleich zu 2019 aber fast die Hälfte. Im Gegensatz dazu kamen rund drei Mal so viele Fahrzeuge mit Elektroantrieb auf Österreichs Straßen, auch bei Hybrid-Fahrzeugen gab es starke Anstiege.

Gewessler erfreut

Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) freute sich in einer Aussendung, dass die Elektromobilität weiter auf dem Vormarsch ist. Im August entfielen 18,1 Prozent der Neuanmeldungen auf reine Elektroautos, seit Jahresbeginn kamen 20.537 solche Fahrzeuge neu auf die Straßen. "Dieser hohe Anteil und die Gesamtzahl an E-Autos in diesem Jahr zeigen uns: Die Menschen in Österreich sind bereit für den Umstieg", schreibt Gewessler in einer Aussendung.