Zukunftsforscher: Jeder Einzelne wird gestärkt aus Corona-Krise hervorgehen

Laut dem Zukunftsforscher Harry Gatterer wird die Gesellschaft aber auch jeder Einzelne gestärkt aus der aktuellen Corona-Krise hervorgehen. Der größte Gewinner wird laut ihm die Umwelt sein.

Krise wird nicht spurlos vorübergehen

Als historisch und "ganz große Zäsur, an die wir uns alle erinnern werden", beschreibt der Leiter des 1998 gegründeten Zukunftsinstitut mit Sitz in Wien und Frankfurt die aktuelle Krise. Sie sei deshalb mit keiner anderen zu vergleichen, weil erstmals alle Systeme der Gesellschaft "global und simultan gewissermaßen auf einen Nullpunkt" gestellt wurden. Betroffen seien neben sozialen Beziehungen und individuellen Bedürfnissen auch Arbeitsbeziehungen, unser Sicherheitsbedürfnis, Wirtschaft, Kultur und Sport.

"Ich glaube nicht, dass wir danach so weitertun wie bisher, der Schock wird zu groß sein", sagt Gatterer. Das Individuum erlebe gerade eine extreme Phase der Isolation, "in der wir auf uns selbst zurückgeworfen sind, in der wir uns aber eigentlich Begegnung wünschen würden, diese aber nicht haben. Das geht nicht spurlos an uns vorbei", erklärt der Zukunftsforscher.