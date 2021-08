Zukunft bringt laut CBRE Kombination aus Büro und Homeoffice

Die Büros werden sich noch in diesem Jahr wieder füllen. Das ist das Resultat des EMEA Office Occupier Sentiment Survey des Immobilienberaters CBRE.

Die Umfrage, an der 130 Unternehmen in Europa im Juni 2021 teilnahmen, ergab, dass besonders kleine und mittelständische Unternehmen auf eine Rückkehr ins Büro drängen, in den größten Unternehmen jedoch derzeit lediglich ein Drittel der Mitarbeiter im Büro arbeitet.