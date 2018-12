Zug am Wiener Hauptbahnhof entgleist: Strecke stundenlang gesperrt

Am Donnerstagnachmittag ist die Lokomotive eines Eurocity wenige hundert Meter nach der Abfahrt am Wiener Hauptbahnhof entgleist. Verletzt wurde niemand.

UPDATE: Strecke Hauptbahnhof-Meidling offen

Nach der Zugsentgleisung der Lok und von zwei Waggons des EC159 nach Zagreb in der Nähe des Wiener Hauptbahnhofs haben die ÖBB die Strecke zwischen Hauptbahnhof und Meidling am Donnerstagabend wieder freigegeben. “Der Betrieb zwischen Meidling und Hauptbahnhof ist seit 19.30 Uhr wieder eingeschränkt aufgenommen”, sagte ÖBB-Sprecher Bernhard Rieder am Abend zur APA. Verletzt wurde niemand.Allerdings fahren alle ICEs und Railjets nach und aus Westen von bzw. zum Wiener Westbahnhof. Die Railjet Express verkehrten von und bis Hauptbahnhof. Züge aus und in Richtung Süden wurden jedoch weiter über die Pottendorfer Linie geführt, daher blieben sie in Meidling nicht stehen. Die Nightjetzüge sollten alle durchgeführt werden, Verspätungen seien aber möglich, sagte Rieder.