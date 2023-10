Zufahrten in Wiener City: StVO-Novelle soll Videoüberwachung ermöglichen

Die Initiative zur Verkehrsberuhigung der Wiener Innenstadt schreitet voran. Laut "Kurier" hat Verkehrsministerin Leonore Gewessler einen Entwurf zur StVO-Novelle der ÖVP vorgelegt. Diese Novelle ermöglicht eine Videoüberwachung der Zufahrten, wobei strenge Datenschutzstandards angewendet werden sollen.

Verkehrsberuhigte Wiener Innenstadt: StVO-Novelle vorgelegt

Erst am heutigen Freitag habe Sima in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bezirksvorsteher Markus Figl (ÖVP) und WKW-Präsident Walter Ruck die Ministerin zum Handeln aufforderten. "Die grüne Ministerin wacht auf! Wirklich glaube ich es aber erst dann, wenn ich den Gesetzesentwurf schwarz auf weiß sehe", so die Stadträtin in einer ersten Reaktion.