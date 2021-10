Zu viel Fett und Salz: Konsumentenschützer kritisieren Snacks als Schuljause

Typische Kindersnacks schneiden in einem aktuellen Test nicht gerade gut ab: Die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer Oberösterreich sehen die üblicherweise angebotenen Produkte als Schuljause kritisch.

Denn die meisten in einem Test geprüften pikanten Gustostückerl enthielten zu viel Fett und Salz, machten sie in einer Presseaussendung am Mittwoch aufmerksam.