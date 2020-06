Zu niedrige MwSt in Wiener Szene-Lokal von Martin Ho verrechnet

Die SPÖ veröffentlichte zwei Rechnungen vom Wiener Szene-Lokal DOTS von Martin Ho, auf denen im Juni nur nur fünf Prozent Mehrwertsteuer ausgewiesen wurde. Der Gastronom bestätigte einen "technischen Fehler".

Nur fünf Prozent Mehrwertsteuer auf Juni-Rechungen ausgewiesen

Ho steht nicht zuletzt wegen seiner Freundschaft mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) im Visier der Opposition. Die SPÖ lieferte zu den am Dienstag veröffentlichten Rechnungen seines Sushi-Lokals DOTS, auf denen schon im Juni eine Mehrwertsteuer von nur fünf Prozent ausgewiesen wurde, daher gleich eine parlamentarische Anfrage an Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) nach. Darin will der Abgeordnete Christoph Matznetter u.a. wissen, ob der falsche Steuersatz den Finanzbehörden aufgefallen ist und welche Schritte eingeleitet wurden.

Ho-Sprecher bestätigte "technischen Fehler" wegen Umstellung

Ein Sprecher Hos bestätigte den Sachverhalt am Dienstag auf APA-Anfrage. Er sprach von einem "technischen Fehler". "In den Betrieben der DOTS Group sind rund 40 Kassen im Einsatz. Die Umstellung ist technisch komplex und wird durch externe Dienstleister vorgenommen", heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme dazu: "Beim Testbetrieb zur Anlage der neuen Umsatzsteuersätze wurden leider einige wenige Rechnungen in einem knappen Zeitfenster mit dem temporär reduzierten Umsatzsteuersatz ausgedruckt. Die umgehende Richtigstellung erfolgt im Zuge der laufenden Umsatzsteuervoranmeldung."