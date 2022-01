Zu erschöpft um zu leben: 25.000 Österreicher leiden am Fatigue-Syndrom

Es ist ein Leiden, das oft übersehen wird - und verstärkt auch bei Long Covid-Patientinnen und -Patienten auftritt: Betroffene sind schnell und langanhaltend erschöpft.

Lernen, mit minimaler Energie zu haushalten

Die Österreichische Gesellschaft für ME/CFS schätzt in ihrem "ME/CFS Report Österreich 2021" die Zahl der in Österreich vom Chronischen Fatigue-Syndrom Betroffenen auf mindestens 25.000. Viele von ihnen sind so schwer krank, dass sie das Haus nicht mehr verlassen können. Manche sind bettlägrig. Es gibt keine zugelassene Therapie, keinen Biomarker, der die Krankheit anzeigt. Und nur Theorien, wie sie entsteht und Beschwerden verursacht.