Zoos dürfen doch nicht öffnen: Tiergarten Schönbrunn bleibt über Weihachten zu

Entgegen der urprünglichen Corona-Lockdown-Verördnung dürfen Tiergärten mit den neuen Änderungen nun doch nicht ab 24. Dezember öffnen. Der Tiergarten Schönbrunn bleibt deshalb geschlossen, allerdings wird ein Last-Minute-Weihnachstshop angeboten.

Gibbons erhielten Weihnachtsüberraschung

In erster Linie hat sich das Männchen Rao mutig an das „unbekannte Ungetüm“ herangewagt. Stück für Stück hat er den Baum abgeräumt, um die Leckereien dann mit seiner Familie zu teilen. Hering-Hagenbeck: „In den Regenwäldern Südostasiens schwingen sich Weißhandgibbons mit ihren langen Armen von Ast zu Ast. Auch beim Abräumen eines Christbaumes scheinen die langen Arme sehr praktisch zu sein.“ Während Rao kaum zu bremsen war, hat die dreijährige Saya den Baum nur skeptisch aus der Ferne begutachtet. Sipura und das einjährige Jungtier haben es sich in luftiger Höhe bequem gemacht und die köstlichen Bananen vernascht, die Rao vom Baum gepflückt hat.