Zoo Schönbrunn öffnet mit gestreifter Überraschung

Der Tiergarten Schönbrunn öffnet am 3. Mai mit einer zebrigen Überraschung. Fohlen "Sylvia" kam am 10. April zur Welt und dürfte viele Besucher anlocken. Eine Reservierung ist nötig.

Am Montag darf der Wiener Tiergarten Schönbrunn nach dem Corona-Lockdown wieder öffnen, auf Besucher wartet eine gestreifte Überraschung: "Am 10. April ist ein kleines Zebra zur Welt gekommen", berichtete Zoodirektor Stephan Hering-Hagenbeck. Wer den Neuankömmling und die vielen anderen Zoobewohner sehen möchte, kann unter www.zoovienna.at ein Zeitfenster reservieren. So werden Warteschlangen an den Kassen vermieden.