Zombie - Dawn of the Dead: Trailer und Infos zum Film

Die Toten kommen nach 40 Jahren auf die Erde zurück. Nachdem die Menschheit von einer Seuche vernichtet wurde, verschanzen sich einige wenige Überlebende vor den nach Menschenfleisch dürstenden Zombies, die aus den Toten entstanden sind.

Draußen die Horden der Untoten, drinnen ein klaustrophobischer Alptraum. Dies ist die Geschichte des Horrorklassikers "Dawn of the Dead" von Altmeister George A. Romero, der nun passend zu Halloween restauriert in die Kinos kommt.