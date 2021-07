"Zollerbach" fließt jetzt durch die Zollergasse in Wien-Neubau

In neuem Kleid präsentiert sich die Zollergasse im 7. Bezirk. Sie wurde in den letzten Monaten zwischen Lindengasse und Mariahilfer Straße verkehrsberuhigt und begrünt. Der "Zollerbach", ein kleines aus Wasserdüsen gespeistes Bächlein, soll die Umgebung kühlen.

Planungsstadträtin Ulli Sima und Neubaus Bezirksvorsteher Markus Reiter haben die neue Zollergasse am Mittwoch eröffnet. "Ich freue mich, dass die Umgestaltung so rasch über die Bühne gegangen ist, wir haben auf Wunsch des Bezirks gemeinsam eine verkehrsberuhigte Straße mit Begrünungs- und Cooling-Elementen geschaffen. Im Herbst folgen noch die großen Bäume, die von Anfang Schatten spenden werden. Die sogenannten XL-Bäume werden die ersten sein, die in Wien gepflanzt werden, ich freue mich auf diese Premiere", so Planungsstadträtin Ulli Sima. Aufgrund technischer Einbauten wie etwa Versorgungsleitungen für die U-Bahn war es eine echte Herausforderung, den passenden Platz für Bäume zu schaffen.