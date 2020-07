Zivildiener soll jüngere Brüder missbraucht haben

Ein 26-Jähriger wurde unter Pädophilieverdacht festgenommen. Er soll sich an seinen jüngeren Brüdern vergangen haben.

Der unter Pädophilieverdacht in seiner Heimat festgenommene Ungar, der in Wien lebte, soll zwei Brüder missbraucht haben. Das bestätigte der Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft, Jozsef Nisoczi, am Freitag der APA. Der 26-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft, die laut Nisoczi seitens des Gerichts bis zum 24. Oktober verlängert wurde.