Österreicher soll in Ungarn zwei Mädchen missbraucht haben

Wegen Missbrauchsverdachts befindet sich ein Zivildiener (26) aus Österreich in Ungarn in U-Haft.

Das berichtete "heute.at" am Donnerstag. Der Mann war einige Monate in einem Kindergarten in Wien-Liesing tätig, laut Kinderfreunde-Geschäftsführer Christian Morawek ausschließlich in der Küche. Die Polizei bestätigte dem Portal gegenüber, in dem Fall Amtshilfe zu leisten.