Zimmerbrand in Wien-Penzing forderte einen Toten

Die Berufsfeuerwehr Wien wurde am Sonntag gegen 18:45 Uhr zu einem Zimmerbrand in Wien-Penzing gerufen. Bei den Löscharbeiten fanden die Feuerwehrmänner einen leblosen Mann vor.

Unter Atemschutz brachen die alarmierten Feuerwehrleute in das Einfamilienhaus in der Steinböckengasse ein und drangen mit einer Löschleitung in das verrauchte Gebäude vor. Dabei wurde der Mann am Boden aufgefunden. Er wurde ins Freie gebracht und der Berufsrettung Wien übergeben.