Zimmerbrand in Wien-Meidling: Ein Verletzter

Ein männlicher Jugendlicher wurde mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Dem Zimmerbrand in Wien-Meidling war ein Knall vorausgegangen, die Ursache dafür ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Vermutlich aufgrund einer Verpuffung ist es am Freitag in Wien-Meidling zu einem Zimmerbrand in einem Mehrparteienhaus gekommen. Dem Feuer war ein Knall vorausgegangen, die Ursache dafür ist noch Gegenstand der Ermittlungen, jedenfalls wurden sämtliche Bewohner der Mehrparteienhauses in der Tivoligasse dadurch auf das Ereignis aufmerksam.