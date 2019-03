Zimmerbrand in Wien-Leopoldstadt forderte Todesopfer

Der Leichnam einer Frau wurde von den Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr Wien bei Löscharbeiten nach einem Zimmerbrand in der Fugbachgasse entdeckt.

Hausbewohner alarmierten am 25. März gegen 20.30 Uhr die Berufsfeuerwehr Wien zu einem Brand in ein Mehrparteienwohnhaus in Wien-Leopoldstadt.