Zimmerbrand in Wien-Leopoldstadt: 28-Jähriger verletzt

Bei einem Zimmerbrand in Wien-Leopoldstadt wurde am Freitag ein 28-Jähriger verletzt. Er erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Die Berufsfeuerwehr konnte den Brand nach zwei Stunden löschen.

Ein 28-Jähriger ist am Freitag nach einem Zimmerbrand in Wien-Leopoldstadt mit einer leichten Rauchgasvergiftung von der Berufsfeuerwehr der Rettung übergeben und in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung der im zweiten Stock gelegenen Wohnung gelang indes, sich noch vor dem Eintreffen Einsatzkräfte in Sicherheit zu bringen. Nach rund zwei Stunden konnte das Feuer in dem Mehrparteienhaus in der Engerthstraße gelöscht werden.