Zimmerbrand in Wien-Landstraße legte Buslinie 5A lahm

Am Mittwoch stand ein Zimmer eines Wohnhauses in der Marxergasse in Vollbrand und wurde dabei komplett zerstört. Während des Feuerwehreinsatzes war die Buslinie 5A blockiert.

Dichte Rauchwolken aus einem innenhofseitigen Fenster eines mehrstöckigen Hauses in der Marxergasse in Wien-Landstraße wurden von zahlreichen Nachbarn am 19. September gegen 12.45 Uhr bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Aufgrund der vielen Anrufe und der zunächst unklaren Lage wurde Alarmstufe 2 ausgerufen.

Die rasch am Einsatzort eingetroffenen Feuerwehrleute öffneten die Türe der Brandwohnung im zweiten Stock und bekämpften den Brand mit einer Löschleitung unter Atemschutz. Mit einer zweiten Löschleitung wurde vom Innenhof verhindert, dass die Flammen auf die Loggien der darüber liegenden Wohnungen übergreifen.

Feuerwehreinsatz in Wien-Landstraße wegen Zimmerbrands Gleichzeitig wurden die Bewohner der unmittelbar über der Brandwohnung gelegenen Wohnung in Sicherheit gebracht. Sie hatten bereits selbst versucht, ein Übergreifen der Flammen auf ihre Loggia zu verhindern.

Mit einem Hochleistungslüfter konnte das Stiegenhaus rauchfrei gehalten werden. Die Flammen in der Brandwohnung waren nach kurzer Zeit gelöscht, das Zimmer wurde allerdings vollkommen zerstört. In der Wohnung selbst wurde keine Person gefunden.