Zimmerbrand in Wien-Floridsdorf fordert Toten

In der Nacht auf Samstag konnte die Wiener Berufsfeuerwehr einen im Rollstuhl sitzenden Mann nur mehr tot in einer Brandwohnung in Wien-Floridsdorf auffinden.

Ein aufmerksamer Bewohner bemerkte am 31. Jänner Brandgeruch in einer der Stiegen der weitläufigen Wohnhausanlage in der Jedleseer Straße in Wien-Floridsdorf und verständigte gegen 23.30 Uhr die Feuerwehr.

Mann bei Zimmerbrand in Wien-Floridsdorf gestorben

Kräfte der Berufsfeuerwehr Wien legten eine Löschleitung zu der im obersten Geschoß gelegenen Brandwohnung und brachen die Wohnungstüre auf. Ein Atemschutztrupp drang in die dicht verrauchte Wohnung vor, bekämpfte den Brand und durchsuchte diese nach Personen.

Dabei wurde ein im Rollstuhl sitzender Mann leblos aufgefunden. Der Rettungsdienst konnte leider nur noch den Tod des 79-Jährigen feststellen.

Nachbarin ins Krankenhaus gebracht

Zeitgleich kontrollierten weitere Trupps die angrenzenden Wohnungen. Eine Nachbarin wurde von Feuerwehrleuten aus ihrer leicht verrauchten Wohnung gebracht und an das Team der Berufsrettung Wien zur notfallmedizinischen Versorgung übergeben. Die Patientin wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 01.00 Uhr war der Einsatz beendet.