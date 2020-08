Zimmerbrand in Wien-Döbling: Feuerwehr rückte aus

Bei einem Brand in einem Hochhaus in Wien-Döbling flüchtete der Wohnungsinhaber am Dienstagmittag vor den Flammen und alarmiert gegen 12:45 Uhr die Einsatzkräfte. Die Berufsfeuerwehr Wien konnte das Übergreifen der Flammen auf andere Bereiche des Gebäudes verhindern.

Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr Wien heute Mittag in der Lannerstraße drang bereits dichter Brandrauch aus einer Loggia einer Wohnung im 7. Obergeschoss. Der Bewohner konnte sich vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte in Sicherheit bringen, zog die Wohnungstür hinter sich zu und übergab den Schlüssel an die Einsatzkräfte. Unverzüglich wurde eine Löschleitung unter Atemschutz zur Brandbekämpfung eingesetzt und gleichzeitig das Stiegenhaus von Atemschutztrupps kontrolliert und belüftet.

Zimmerbrand: Keine Personen verletzt

Die Berufsrettung versorgte den Wohnungsinhaber, der aber bei dem Vorfall unverletzt blieb. Nach dem Löschen der Flammen in der Loggia wurde der vom Brand betroffene Bereich mit einer Wärmebildkamera überprüft. Die Auswirkungen des Brandes blieben auf die Loggia und die Wohnung beschränkt. Verletzt wurde niemand - die Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen.