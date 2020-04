Zimmerbrand in Wien-Alsergrund kostete Frau das Leben

Bei einem Zimmerbrand in Wien-Alsergrund kam frühen Samstagmorgen eine Frau ums Leben. Die Feuerwehr konnte die Person nur noch leblos bergen.

Die Berufsfeuerwehr Wien wurde heute Früh gegen 4.30 Uhr zu einem Zimmerbrand in die Alexander-Nehr-Gasse in Wien-Alsergrund alarmiert. Die Feuerwehr musste unter Atemschutz über die Balkontür in die Wohnung eindringen, um den Zimmerbrand zu löschen. Dabei wurde eine leblose Person in der Wohnung aufgefunden – für sie kam jede Hilfe zu spät.