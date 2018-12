Zigarettenautomat in Wien-Floridsdorf gesprengt

Am Dienstag wurde in der Brünner Straße in Wien-Floridsdorf ein Zigarettenautomat gesprengt. Verletzt wurde keiner, die Täter sind noch auf freiem Fuß.

Unbekannte Täter zündeten gestern Abend in der Brünner Straße, im 21. Bezirk, gegen 21:15 Uhr einen kleinen Sprengsatz in einem Zigarettenautomaten, um ihn aufzubrechen. Der Automat wurde dadurch völlig zerstört. Nach der Explosion wurde das freiliegende Bargeld sowie Zigarettenpackung eingesammelt. Der Gesamtschaden liegt zwischen 10.000 und 20.000 Euro, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden durch die Trümmer keine Personen verletzt. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen.