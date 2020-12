Zigarettenautomat in Wien-Floridsdorf aufgesprengt

In der Nacht auf Freitag hat ein unbekannter Täter einen Zigarettenautomat in Wien-Floridsdorf in die Luft gesprengt. Die Ermittlungen laufen.

In der Nacht auf Freitag wurde die Polizei von Passanten in die Prager Straße in Wien-Floridsdorf gerufen. Ein unbekannter Täter soll dorteinen Zigarettenautomaten aufgesprengt haben.

Laut ersten Erhebungen eines sprengstoffkundigen Beamten dürfte der Automat mit Pyrotechnik unbestimmter Marke aufgesprengt worden sein. Es wurde sowohl Bargeld in unbestimmer Höhe als auch eine unbestimmte Menge an Zigarettenpackungen entwendet. Vom Täter fehlt vorerst jede Spur.Die Ermittlungen laufen.