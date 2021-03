Zigarettenautomat in Wien-Brigittenau gesprengt

Drei Burschen sollen am Montag einen Zigarettenautomaten in Wien-Brigittenau gesprengt haben. Die Polizei konnte die mutmaßlichen Täter vorläufig festnehmen.

Passanten alarmierten am Montagabend die Polizei, weil sie in der Wexstraße in Wien-Brigittenau einen lauten Knall gehört hätten. Eine Gruppe Jugendlicher soll einen Zigarettenautomaten mit einem Böller beschädigt und die Tabakwaren daraus entwendet haben. Im Zuge der Sofortfahndung gelang es der Polizei, drei mutmaßliche Tatverdächtige anzuhalten. Es handelte sich dabei um drei junge Männer im Alter von 15-17 Jahren.