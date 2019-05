Ziesel beim Heeresspital in Wien-Floridsdorf entdecken

Die Umgebung des Heeresspitals in Wien ist Heimat eines der größten Zieselvorkommen Österreichs. Am 26. Mai können die Tiere zusammen mit einer Zieselexpertin erkundet werden.

Rund 800-1.000 der vom Aussterben bedrohten und streng geschützten kleinen Nager leben in Wien-Floridsdorf, 300 davon auf der seit Jahren umkämpften Projektfläche. Auch heuer bietet die IGL-Marchfeldkanal für Interessierte eine spannende Führung durch den bedrohten Lebensraum der Ziesel und seine Nachbarschaft. Sie erkunden gemeinsam mit fachkundigen Führern die Tier- und Pflanzenwelt in der Umgebung des Heeresspitals und an den Ufern des Marchfeldkanals.