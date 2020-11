ZiB-Moderatorin Nadja Bernhard positiv getestet

Die ORF-Moderatorin Nadja Bernhard - bekannt aus der ZiB 1 - wurde am Freitag positiv auf das Coronavirus getestet. Sie hat einen milden Krankheitsverlauf.

Die ORF-"Zeit im Bild"-Moderatorin Nadja Bernhard ist positiv auf eine Corona-Infektion getestet worden und ist an Covid-19 erkrankt. Sie befindet sich in Quarantäne, ihr Krankheitsverlauf sei bis dato sehr milde, teilte der ORF Sonntagabend in einer Aussendung mit.