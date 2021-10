Zeugin vereitelte Tretroller-Diebstahl in Wien-Floridsdorf

Zwei junge Männer scheiterten am Donnerstag beim Versuch, einen Tretroller in Wien-Floridsdorf zu stehlen und flüchteten. Alarmierte Polizisten konnten das Duo jedoch kurz darauf festnehmen.

Eine Frau verständigte am 14. Oktober gegen 10.35 Uhr die Polizei, da sie zuvor beobachtet hatte, wie zwei Männer in der Moritz-Dreger-Gasse in Wien-Floridsdorf versucht haben sollen, einen an einer Straßenlaterne gesicherten Tretroller zu stehlen.