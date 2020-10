Zeugin stellte Fahrraddiebe in Wien-Donaustadt

Am Sonntagnachmittag klickten dank einer aufmerksamen Zeugin für zwei Männer nach einem versuchten Fahrraddiebstahl in Wien-Donaustadt die Handschellen.

Eine Zeugin beobachtete am 11. Oktober gegen 15.15 Uhr, wie zwei Männer (20, 21; beide Stbg: Slowakei) beim Bahnhof Süßenbrunn in Wien-Donaustadt das Schloss eines Fahrrades aufbrachen.

Als sich die Frau den Männern in den Weg stellte, flüchteten beide Tatverdächtige und versteckten sich in einem angrenzenden Kleingartenverein. Das Fahrrad ließen sie zurück. Die Polizei konnte beide Männer nach kurzer Suche anhalten, sie befinden sich in Haft.