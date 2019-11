Zeugin beobachtete Fahrraddiebstahl in Wien-Landstraße

Eine Zeugin bemerkte einen Fahrraddiebstahl in Wien-Landstraße und benachrichtigte eine vorbeifahrende Polizeistreife. Die Diebe wurden festgenommen.

Am Donnestagabend konnte eine Zeugin einen Fahrraddiebstahl in der Landstraßer Hauptstraße in Wien-Landstraße beobachten. Als sie eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife sah, hielt sie diese an gab an, dass die mutmaßlichen Diebe das gestohlene Fahrrad in einen Pkw geluden haben.