Zeuge versperrte Einbrecher-Duo in Wiener Apotheke den Fluchtweg

Am Donnerstagnachmittag beobachtete ein Zeuge zwei Männer bei einem Einbruchsversuch in eine Apotheke in Wien-Rudolfsheim und schritt ein.

Der aufmerksame 37-jährige Geschäftsführer einer Apotheke in Wien-Rudolfsheim konnte zwei georgische Staatsangehörige (36, 27) am 28. Februar gegen 14.15 Uhr bei einem Diebstahl auf frischer Tat ertappen. Die Polizei nahm die Verdächtigen fest, bei ihnen wurden Rasierklingen und Kosmetikerartikel sichergestellt, die offenbar an einem anderen Tatort gestohlen wurden.

Polizei nahm Einbrecher in Wien-Rudolfsheim fest Der 37-jährige Apotheker alarmierte die Polizei und verriegelte die Türen. Anschließend sprach er die Tatverdächtigen auf den versuchten Diebstahl an, woraufhin die beiden den Mann zur Seite stießen und die Flucht ergreifen wollten.

Da das Geschäftslokal elektronisch verriegelt war, konnten die Tatverdächtigen nicht flüchten und wurden kurze Zeit später von den Beamten der Polizeiinspektion Tannengasse vorläufig festgenommen. Der 36-Jährige war nach der Festnahme nicht geständig, der 27-Jährige dagegen schon.