Zeuge verhindert Fahrzeugeinbruch in Wien-Floridsdorf

Ein Zeuge konnte am Sonntagfrüh beobachten, wie drei Männer in ein abgestelltes Fahrzeug am Hubertusdamm, 21. Wiener Gemeindebezirk, einbrachen. Er verständigte sofort die Polizei.

Am 30. September um 08:30 Uhr, beobachtete ein Zeuge, wie drei Männer versuchten, in ein abgestelltes Fahrzeug am Hubertusdam in Wien Floridsdorf, einzubrechen. Der Zeuge verständigte umgehend die Polizei. Als das die drei Männer mitbekommen, flüchten sie mit einem PKW.

Zum Glück konnte der 38-Jährige Zeuge, das Kennzeichen des PKW ablesen. Dieser wurde bereits zur Fahndung ausgeschrieben. Die alarmierte Polizei konnte die Männer im Bereich der Dresdner Straße anhalten. Bei der Durchsuchung bei einem 48-Jährigen, wurde ein Pfefferspray, trotz Waffenverbotes, gefunden. Die drei slowakischen Staatsangehörigen (45, 47, 48) wurden festgenommen.