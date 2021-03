Zeuge verfolgte Pkw-Einbrecher in Wien-Neubau: Festnahme

Am Montag klickten für einen 38-Jährigen in Wien-Neubau die Handschellen, nachdem ihn ein Zeuge bei zwei Pkw-Einbrüchen beobachtet hatte.

Ein Zeuge alarmierte am 22. März gegen 11.00 Uhr die Polizei, dass er einen Mann verfolge, der soeben bei zwei abgestellten Pkw in der Wimbergergasse in Wien-Neubau die Scheiben eingeschlagen haben soll, um Gegenstände daraus zu stehlen. Im Zuge der Verfolgung verlor der Anrufer den Tatverdächtigen jedoch aus den Augen.